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'Doğruları anlatmanın zamanı geldi!'
19 Ocak 2017 , 12:55
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Schumacher ailesinin efsane pilotun sağlık durumuyla ilgili yanlış bilgiler verdiğini belirten Weber, 'Hayranlarına doğruları anlatmanın zamanı geldi' dedi.
Sağlık durumu merak konusu olan Michael Schumacher ile ilgili eski menajerinden sert açıklamalar geldi. Alman haftalık magazin dergisi Bunte'ye konuşan Willi Weber, efsane pilotun ailesi ve mevcut menajerini, kamuoyuna yalan söylemekle itham etti.
Fransa Alpleri'nde geçirdiği kazanın ardından komaya giren, ardından ameliyat süreci ve rehabilitasyon aşamasına karşın eski sağlığına kavuşamayan Schumacher, Cenevre Golü kenarındaki villasında 15 kişilik sağlık ekibi gözetiminde üç yıldır bir sır olmaya devam ediyor.
'Menajerinin yaklaşımı doğru değil'
Michael Schumacher'in pistlerde fırtına gibi estiği dönemlerde menajerliğini yapan Weber, efsane pilotun şimdiki menajeri Sabine Kehm'in, "Michael'in sağlığı kamusal bir konu değil" diyerek gelişmeleri saklama gerekçesini eleştirdi ve bu yaklaşımın doğru olmadığını savundu.
'Benim tavsiyelerimi dinlemiyorlar'
Willi Weber şunları söyledi: "Schumacher ailesi gerçekleri anlatmıyor. Bir duvar çekmişler ve benim tavsiyelerimi de dinlemiyorlar. Bence artık hayranlarına gerçekleri söylemenin zamanı geldi. Her şeye karşın umudu kaybetmemek gerek. Evde telefon çaldığında Schumi'nin aradığını düşünüyor, bana 'nasılsın?' diyeceğini hayal ediyorum"
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