Abdulkaiumova birinci, Tayra 45. oldu!

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) kızlar alp disiplini büyük slalom yarışlarında birinciliği Rus sporcu Rinata Abdulkaiumova kazandı.

Erzurum Palandöken Avea Pisti'nde gerçekleşen kızlar alp disiplini büyük slalom yarışlarına 21 ülkeden 57 sporcu katıldı.

Pistte teknik ve hız puanlarını toplamak için mücadele eden sporcular, heyecan dolu dakikalar yaşattı.

İlk etabı 1.06.17'yle tamamlayan 17 yaşındaki Rus sporcu Rinata Abdulkaiumova, ikinci etap sonunda toplamda 2.12.62'lik derecesiyle altın madalyaya ulaştı.

Fransız Doriane Escane 2.13.83'le gümüş, Çekya'dan Nikola Bubakova ise 2.13.95'le bronz madalya elde etti.

Yarışta Türkiye adına en iyi dereceyi alan Tayra Tunca, 2.31.31'lik derecesiyle 45. oldu. Milli sporculardan Lara Pelin Tamer, 2.35.40'la 48. sırada yer alırken, ilk etabı 37. sırada bitiren Sıla Kara, ikinci etapta diskalifiye edildi. Dila Çakmak ise ilk etapta yaşadığı düşüşle yarışı tamamlayamadı.