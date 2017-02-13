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Curling Kızlar Milli Takımı, Norveç'i mağlup etti
13 Şubat 2017 , 23:32
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Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) Curling Kızlar Milli Takımı, grup müsabakalarında Norveç'i uzatmada 11-9 yendi.
Yakutiye ilçesindeki Curling Arena'da oynanan müsabakada Curling Kızlar Milli Takımı, Norveç Milli Takımı ile karşı karşıya geldi.
Oldukça çekişmeli geçen ve normal süresi 9-9 sora eren maçta milliler, uzatmada bulduğu iki sayıyla müsabakayı 11-9 galip bitirdi.
Bu grubun diğer maçında da Rusya, Polonya'yı 7-6 mağlup etti. Curling Kızlar Milli Takımı, yarın Polonya ile karşılaşacak.
Erkek Milli Takımı, Rusya'ya yenildi
Aynı salonda oynanan erkekler curling grup müsabakasında ise Türkiye, Oğuzhan Karakurt, Muhammet Haydar Demirel, Ahmet Alperen Tunga, İshak Özsubaşu ve Batuhan Buğra Kaygusuz, Rusya ise German Doronin, Georgii Epremian, Sergei Maksimob, Dmitry Sirotkin ve Kirill Postnov'dan oluşan kadroyla mücadele etti.
Yaklaşık iki saat süren maçta, Türkiye'ye göre daha iyi bir oyun ortaya koyan Rusya, pistten 8-3 galip ayrıldı.
Milli takım aynı salonda yarın Norveç ile karşılaşacak. Grubun diğer maçında ise Slovenya, Norveç'i 8-1 yendi.
"Madalya şansımızın fazla olduğunu düşünüyoruz"
Türkiye Curling Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Murat Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EYOF'ta curling müsabakalarının bugün başladığını ve çekişmeli maçlara sahne olduğunu söyledi.
Milli takımların yarın diğer ülke takımlarıyla karşılaşacağını aktaran Akın, şunları kaydetti:
"İyi gidiyoruz, madalya bekliyoruz. Kızlar milli takımını daha şanslı görüyorum. Kızlarımız bugün güçlü bir takımı yendi. Bu sporu yüzyıllardır yapan bir ülke olmasın rağmen Norveç'i yenmeyi başardık. Müsabakalar tek devreli lig usulü yapılıyor. Bütün takımlar birbirleriyle oynamak zorunda. Sonuçta en fazla galibiyeti alan takım birinci sırada. Sonra da sıralama oluşacak. Türkiye olarak madalya şansımızın fazla olduğunu düşünüyoruz."
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