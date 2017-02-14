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EYOF'ta en iyi dereceyi o aldı!
14 Şubat 2017 , 15:01
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- Genel Spor Haberleri
Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) erkekler kayaklı koşu 10 kilometre serbest yarışında Türkiye adına en iyi dereceyi 23. olan Yusuf Emre Fırat elde etti.
Aşkale ilçesindeki Kandilli Kayaklı Koşu Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 53 sporcunun mücadele ettiği yarışta Türk sporculardan Yusuf Emre Fırat 23.52.9'luk derecesiyle 23, Yusuf Keser 24.11.1'le 26, Hamit Tarık Aydın 24.30.4'le 29, Fırat Kurnaz ise 25.33.1'le 37. sırada yer aldı.
Yarışta altın madalyayı, 21.37.3'lük süreyle Rus sporcu Andrei Nekrasov kazandı. Fin Petteri Koivosto 22.10.7'lik derecesiyle gümüş, Rus Andrei Kuznetsov ise 22.13.9'la bronz madalyayı boynuna taktı.
Dereceye giren sporculara madalyaları, yarışma sonrası düzenlenen törenle verildi.
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