Madalya sayısında artış var!

Gençlik ve Spor Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'nin madalya sayısı 2016 yılında bir önceki seneye göre yüzde 19,5 artış gösterdi.

Türkiye'de faaliyet gösteren 53 federasyon, 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihlerinde uluslararası organizasyonlarda toplamda 6 bin 279 madalya kazandı. 2015 yılında ise 50 federasyon, 5 bin 256 madalyayı Türkiye'ye getirmişti.

Karate Federasyonu, 2016'da katıldığı uluslararası turnuvalarda elde ettiği 798 madalyayla ilk sırada yer almayı başardı. Karateciler 2015 yılını da 505 madalyayla ilk sırada tamamlamıştı. Geçen yıl Wushu Federasyonu 579 madalyayla ikinci, Kick Boks Federasyonu da 572 madalyayla üçüncü sırada kaldı.

Öte yandan, Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu ile Curling Federasyonu ise geride kalan senede birer madalyayla yetindi.

Altın madalyada yüzde 15'lik artış

Türkiye'nin yer aldığı uluslararası turnuvalarda elde ettiği altın madalya sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 15 artış gösterdi.

2015 yılını bin 835 altın madalyayla kapatan federasyonlar, bir sonraki dönemde bu sayıyı 280 artırarak, 2 bin 115'e ulaştı.