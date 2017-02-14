Milliler 9. sırada..

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ndeki (EYOF 2017) yarışlarının ikinci günü sonunda Rusya madalya dağılımında ilk sırayı aldı.

Kentte açılışı önceki gün yapılan ve yarışları dün başlayan organizasyonda şu ana kadarki madalya dağılımında, 5 altın, 5 gümüş ve 4 bronz ile toplamda 14 madalya toplayan Rusya'yı, Fransa, Slovenya , Finlandiya, Çekya ve İtalya takip etti. Türkiye ise ikinci gün sonunda 1 bronz madalya ile 9. sırada yer aldı.

EYOF 2017'nin ikinci gün yarışlarının sonundaki madalya sıralaması şu şekilde: