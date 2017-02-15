Bakan Kılıç'tan milli sporculara destek telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Erzurum'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) yarışan sporcuları telefonla arayarak, destek verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Kılıç'ın, EYOF 2017'de snowboard kızlar büyük slalom finalinde bronz madalya elde ederek Türkiye'ye EYOF'un kış organizasyonları bölümünde tarihte ilk kez madalya kazandıran milli sporcu olan Aydan Karakulak'ı telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi.

Aydan'ın ülkeye getirdiği madalya ile gururlandıklarını ifade ettiği vurgulanan Kılıç'ın, milli sporcunun kariyerinde daha nice başarılara imza atacağına yürekten inandığını dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Kılıç'ın, Karakulak'ın yanı sıra kayakla atlama branşında 4. olarak madalyayı kıl payı kaçıran Muhammed Ali Bedir'i de telefonla arayarak tebrik ettiği, ilk maçında Rusya'ya farklı mağlup olan Buz Hokeyi Milli Takım Kaptanı Hakan Berksalt'ı da telefonla arayıp moral verdiği aktarıldı.

Berksalt'tan kendilerine yönelik eleştirilere kulaklarını tıkamalarını ve morallerini bozmamalarını isteyen Bakan Akif Çağatay Kılıç'ın, "Daha çok yeni bir takımsınız. Rakibiniz ise turnuvaya doğrudan katılma hakkına sahip olan Rusya. Dünyanın en iyi, en kuvvetli takımlarından biri. Sporda böyle sonuçlar her zaman olabilir. Takıma olan inancım tam. Önümüzdeki maçlara çıkacaksınız ve elinizden geleni yapacaksanız. Biz, millet olarak sizin arkanızdayız ve sonuna kadar destekleyeceğiz. Siz takım olarak büyük bir cesaret örneği gösteriyorsunuz. Ben, şahsım ve ülkem adına sizlere teşekkür ediyorum." dediği bildirildi.