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EYOF 2017'de Curling maçları sürüyor
15 Şubat 2017 , 16:33
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Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) curling kızlarda grup müsabakalarında Türkiye'nin A takımı, B takımını 11-2 yendi.
Yakutiye ilçesindeki Curling Arena'da yapılan grup müsabakalarında kızlarda Türkiye'nin iki milli takımı karşı karşıya geldi.
İlk bölümde bir sayı bulan A takımı karşısında ikinci bölümde B takımı da sayı bularak eşitliği sağladı. Müsabaka, diğer bölümleri üstün geçen A takımının galibiyetiyle sonuçlandı.
Gruptaki diğer maçta Rusya, Norveç'e 8-4 üstünlük sağladı.
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