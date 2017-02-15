EYOF 2017'de Curling maçları sürüyor

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) curling kızlarda grup müsabakalarında Türkiye'nin A takımı, B takımını 11-2 yendi.

Yakutiye ilçesindeki Curling Arena'da yapılan grup müsabakalarında kızlarda Türkiye'nin iki milli takımı karşı karşıya geldi.

İlk bölümde bir sayı bulan A takımı karşısında ikinci bölümde B takımı da sayı bularak eşitliği sağladı. Müsabaka, diğer bölümleri üstün geçen A takımının galibiyetiyle sonuçlandı.

Gruptaki diğer maçta Rusya, Norveç'e 8-4 üstünlük sağladı.