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Curling takımımız yarı finalde!
16 Şubat 2017 , 16:51
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EYOF 2017'de Erkek Milli Curling Takımı, Slovenya'ya 4-2 yenilmesine rağmen grubu üçüncü sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi
Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) Erkek Milli Curling Takımı, Slovenya'ya 4-2 yenilmesine rağmen grubu üçüncü sırada tamamladı ve yarı finale çıktı.
Yakutiye ilçesindeki Curling Arena'da oynanan maçta Türkiye ile Slovenya karşılaştı. Milliler, rakibine 4-2 mağlup olarak grubu üçüncü sırada tamamladı.
Önceki maçlarında Rusya'ya 8-3 yenilip, Norveç'i 6-4, Hollanda'yı da 8-7 yenen Türkiye, yarı finalde, grubu ikinci sırada bitiren Rusya ile eşleşti.
Diğer maçta Hollanda'ya 7-6 yenilen Norveç, grubu beşinci bitirerek organizasyona veda etti.
Yarın oynanacak diğer yarı final müsabakasında ise grup birincisi Slovenya ile dördüncü Hollanda karşı karşıya gelecek.
Erkek Milli Curling Takımı'nın maçını, Türkiye kızlar A ve B takım sporcuları da izleyerek destek verdi.
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