EYOF 2017'de 3. günün özeti..

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF 2017) üçüncü gününde düzenlenen müsabakalar, çekişmeli geçti.

Kandilli Kayak Merkezi'ndeki biatlon 10 kilometre yarışını, 7,5 kilometre yarışında 4. olan Fransız sporcu Thomas Briffaz, iki atışını kaçırıp ceza almasına rağmen 28.45.9'luk derecesiyle kazandı.

Aynı ülkeden Jason Drezet ikinci, Andrei Viukhin ise üçüncü oldu.

Kadınlarda ise altın madalyayı, Rusya'dan Anna Grigoreva kazandı. Toplamda 3 atış kaçırmasına karşın 24.45.8'lik derecesiyle birinci olan Grigoreva’nın ardından ikinci sırayı aynı ülkeden Anastasia Shevchnko aldı. Üçüncülük ise Fransız Camille Bened'e gitti.

Erkeklerde Türkiye'yi temsil eden Okan Alalma 36, Cihad Demir 37, Hayri Yaşar 45 ve Adem Ataş da 47'inci sıraya yerleşti. Kadınlarda Türkiye adına yarışan Gülşah Ağa 21, Bahar Sönmez 37, Büşra Çelebi 43 ve Nazlıcan Düzce de 45'inci sırayı aldı.

Sürat Pateni: İlk iki derece Rusya'nın

Sürat Pateni Salonu'nda büyük çekişmeye sahne olan 1500 metre yarışında kızlarda Rusya'dan Vera Rasskazova birinciliği elde etti.

Rasskazova 2.35.111'lik derecesiyle şampiyon olurken, bir diğer Rus sporcu Soyfa Boytsova ikinci, İtalya’dan Melissa Tunno ise üçüncü sırada yer aldı.

Kazaların damga vurduğu erkeklerde, yarış sonrasında 2.24.536'lık derecesiyle Lüksemburg'dan Peter Murphy mutlu sona ulaştı. Lüksemburglu sporcuyu Rusya'dan Konstantin Ivliev ve İtalya'dan Spechenhauser Luca takip etti.

Kızlarda Türkiye adına yarışan Sema Çirti, erkeklerde de Hazar Karagöl, yarı finale yükselmelerine rağmen final biletini kazanamadı. Kızlarda Kübra Uzun, erkeklerde de Fatih Özden eleme gruplarından çıkamadı.

Alp Disiplini: Slovenya ilk sırada

Avea Pisti'nde koşulan kızlar slalom yarışı büyük bir heyecana sahne oldu.

Sloven sporcu Nika Tomsic, ilk etabı 52.84, ikinci etabı 55.80 ve toplamda 1.54.64’lük dereceyle şampiyonluğa uzandı. Yarışta ikinciliği Finlandiya’dan Nella Korpio elde ederken, üçüncülük ise İtalyan Lara Della Mea'ya gitti.

Türkiye’yi yarışlarda temsil eden sporculardan en iyi dereceyi 2:09.02 ile 34. sırada kalan Sıla Kara yaptı. Yarışta Lara Pelin Tamer 36, Tayra Tunca 39'uncu olurken, Dila Çakmak ise yarışı tamamlayamadı.

Artistik Patinaj: Türk sporcu madalyayı son anda kaçırdı

Yenişehir Buz Pateni Salonu'nda yapılan artistik patinaj serbest program müsabakası sonrasında Türkiye ikinci madalyasını son anda kaçırdı.

Erkekler kısa programda 3. olan Başar Oktar, iki kez talihsizlik yaşayınca mücadeleyi 4. sırada tamamladı. Erkekler artistik patinajda mutlu sona ulaşan isim ise Rus sporcu Petr Gumennik oldu. Artistik patinajda ikinciliği İtalya'dan Daniel Grassl, üçüncülüğü ise Gürcistan'dan Nika Egadze kazandı.

Kızlarda ise şampiyonluk Rus sporcu Alina Zagitova'nın oldu. Zagitova kısa programı ilk sırada noktaladıktan sonra serbest programın da en iyisi olarak, toplamda 187.06 puanla altın madalyaya ulaştı.

Kızlarda gümüş madalya Ukrayna’dan Anastasia Gozhva'nın olurken, bronz madalyayı ise İtalya’dan Lucrezia Gennaro elde etti. Kızlarda Türkiye'yi temsil eden 15 yaşındaki Ekin Saygı, topladığı 83.68 puanla 17. sırayı aldı.

Curling: Rusya'dan muhteşem dönüş

Curling Arena’da kızlar grup 4. maçları Rusya'nın dönüşüne sahne oldu. 4 end sonunda Norveç karşısında 4-1’lik skor dezavantajına düşen Rusya, 8. devrede elde ettiği 3 puanla rakibini 8-4 yendi. Türkiye’nin A ve B milli takımlarını karşı karşıya getiren karşılaşmada ise gülen taraf B Milli Takımı'nı 11-2 yenen A Milli Takım oldu.

Erkekler grup üçüncü maçında Türkiye, Hollanda'yı uzatmaya giden maçta 7, 8 ve uzatma devresinde ortaya koyduğu oyunla 8-7 yendi.

Rusya ise Slovenya’yı 5-3’le geçti. Erkekler dördüncü maçlarında ise Slovenya Hollanda’yı 6-3, Norveç de Rusya’yı 3-2’lik sonuçlarla mağlup etti.

Buz Hokeyi: Türkiye, Fransa'ya yenildi

Buz Hokeyi Arena'da A Grubu ikinci maçında Türkiye, Fransa'ya 10-0 yenildi.

Bu sonuçla Türkiye, gruptaki ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı ve organizasyona veda etti.

Snowboard: Altın madalyalar Fransa'ya gitti

Erzurum Palandöken Kardelen Pisti’nde yapılan snowboard cross yarışlarında hem erkeklerde hem de kızlarda altın madalya Fransız sporcuların oldu.

Kızlarda 70 puanla mutlu sona ulaşan isim Agathe Sillieres olurken, gümüş madalya vatandaşı Kim Martinez’e gitti. Bronz madalyayı ise Britanya’dan Ellie Soutter kazandı.

Erkeklerde podyumun en üstünde 50 puan toplayan Fransız Lucas Cornillat yer aldı. İkincilik Ukraynalı Glib Mostovenko’nun olurken Rusya’dan Daniil Donskikh üçüncü sırayı elde etti.