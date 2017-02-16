Fransa ilk iki sırayı kaptı!

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) snowboard müsabakaları sona erdi. Karma takım finallerinde mücadele eden Fransa'nın iki takımı ilk iki sırayı aldı, Rusya ise üçüncü oldu.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Kardelen Pisti'nde sabah saatlerinde eleme turlarıyla başlayan karma takım mücadelelerinde Fransa A ve B takımlarıyla, Rusya ve Ukrayna finale yükseldi.

Ardından gerçekleştirilen takım finallerinde Agathe Sillieres ve Lucas Cornillat'ın yer aldığı Fransa A takımı birinciliği elde etti. Kim Martinez ve Guillaume Herpin'den oluşan Fransa B takımının ikinci olduğu finallerde, Zinaida Vasileva ve Daniil Donskikh'in yer aldığı Rusya üçüncülüğü aldı.

Finallerde dereceye giren takımlara kupaları, sporculara ise madalyaları verildi.

Bu yarışlarla EYOF 2017'de snowboard branşındaki müsabakalar tamamlandı.