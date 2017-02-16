Kayakla atlamaya rüzgar engeli..

Erzurum'daki 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) kayakla atlama branşında yapılan erkek takım yarışları final turu, rüzgar nedeniyle yarına ertelendi.

Palandöken ilçesi Kiremitliktepe'deki atlama kulelerinde bugün başlayan, Romanya, Finlandiya, Fransa, Rusya, Slovenya ve Çekya'nın mücadele ettiği final turuna, atlayışlar sırasında aşırı rüzgar nedeniyle bir süre teknik ara verildi.

Yetkililer, rüzgarın etkisini kaybetmemesi nedeniyle erkek takım yarışları final turunun yarın yapılmasını kararlaştırdı.

Atlama kulelerinde yarın kayakla atlama branşında erkek takım yarışları final turunun yanı sıra karışık takım finalleri gerçekleştirilecek.