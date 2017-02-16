Kazakistan Milli Biatlon Takımı aklandı

Uluslararası Biatlon Birliği (IBU), Dünya Şampiyonası için Avusturya'da bulunan Kazak sporcuların doping testi sonuçlarının temiz çıktığını açıkladı.

IBU'dan yapılan açıklamaya göre, Dünya Biatlon Şampiyonası için Hochfilzen kentinde konaklayan ve Avusturya polisinin doping şüphesiyle baskın düzenlediği Kazakistan kafilesindeki sporcuların test sonuçları belli oldu.

Açıklamada, "Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'na (WADA) akredite Seibersdorf laboratuvarında yapılan tüm tahlil sonuçları negatiftir." ifadesi kullanıldı.

Geçen ay bir benzin istasyonunda bulunan karton kutudan, kullanılmış iğne ve şırıngaların yanı sıra Uluslararası Biatlon Birliği (IBU) organizasyonları için geçerli akreditasyon kartları çıkması üzerine planlanan baskında, kafileye ait cep telefonları, tıbbi malzeme ve ilaçlara el konulmuştu.

Dünya Biatlon Şampiyonası, 19 Şubat'ta sona erecek.