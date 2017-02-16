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Türkiye B takımı organizasyona veda etti

Tarih16 Şubat 2017 , 13:50

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Türkiye B takımı organizasyona veda etti

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) curling kızlarda Türkiye A takımı, grup maçında Rusya'yı 6-4 yenerek yarı finale yükseldi.

Yakutiye ilçesindeki Curling Arena'da yapılan grup müsabakalarında kızlarda Türkiye A takımı Rusya'yı yenerken, Türkiye B takımı ise Polonya'ya yenildi.

Türkiye A takımı, gruptaki 4 maçtan 3'ünde galip gelerek yarı finalde oynama hakkı kazandı.

Gruptaki diğer maçta Türkiye B takımı, Polonya'ya 10-3 yenilerek organizasyona veda etti.

Maçlar sonucu Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, oyuncuları tebrik ederek, yarı finale yükselen Türkiye A takımına yarınki yarı finalde başarı diledi.

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