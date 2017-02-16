- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Türkiye B takımı organizasyona veda etti
16 Şubat 2017 , 13:50
- İlgili:
- Genel Spor Haberleri
Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) curling kızlarda Türkiye A takımı, grup maçında Rusya'yı 6-4 yenerek yarı finale yükseldi.
Yakutiye ilçesindeki Curling Arena'da yapılan grup müsabakalarında kızlarda Türkiye A takımı Rusya'yı yenerken, Türkiye B takımı ise Polonya'ya yenildi.
Türkiye A takımı, gruptaki 4 maçtan 3'ünde galip gelerek yarı finalde oynama hakkı kazandı.
Gruptaki diğer maçta Türkiye B takımı, Polonya'ya 10-3 yenilerek organizasyona veda etti.
Maçlar sonucu Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, oyuncuları tebrik ederek, yarı finale yükselen Türkiye A takımına yarınki yarı finalde başarı diledi.
- İlgili:
- Genel Spor Haberleri
YORUM EKLE
Son Genel HaberleriTüm Genel Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Galatasaray'da yeni dönem! 3
- ''Galatasaray'ı şikayet edeceğim'' 6
- Başkan Feridun Tankut açıkladı! 2
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor açıkladı!
- Galatasaray TFF'ye şikayet edilirse ne olur?
- Denizli ile kritik görüşme! 1
- Yine Antalya yine şike skandalı... 2
- Ve Riekerink ile yollar ayrıldı!
- Feridun Tankut'tan flaş açıklamalar
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller