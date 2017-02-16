Buradasın: Ajansspor.com » Genel Spor Haberleri» Genel

Türkiye son sırda yer aldı!

Tarih16 Şubat 2017 , 00:21

Yorum
Türkiye son sırda yer aldı!

 Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ndeki (EYOF 2017) yarışlarının üçüncü günü sonunda Rusya madalya dağılımında ilk sırayı aldı.

Organizasyonda şu ana kadarki madalya dağılımında, 9 altın, 8 gümüş ve 6 bronz ile toplamda 23 madalya toplayan Rusya'yı, Fransa, Slovenya , Finlandiya, İtalya ve Çekya takip etti. Türkiye, Büyük Britanya ile Gürcistan ise üçüncü gün sonunda 1 bronz madalya ile son sırada yer aldı.

EYOF 2017'nin üçüncü gün yarışlarının sonundaki madalya sıralaması şu şekilde:

Ülke Altın  Gümüş  Bronz  Toplam 
1. Rusya   9  8  6  23
2. Fransa  5  4  2  11
3. Slovenya  3  1   2  6
4. Finlandiya   1  3  2  6
5. İtalya  1  1  5  7
6. Çekya  1  0  1  2
7. Lüksemburg  1  0  0  1
8. Ukrayna  0  3  0  3
9. Estonya  0  1  0  1
10.Büyük Britanya  0  0  1  1
    Türkiye  0  0  1  1
    Gürcistan  0  0  1  1
 


Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Genel HaberleriTüm Genel Haberleri

ih