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Türkiye son sırda yer aldı!
16 Şubat 2017 , 00:21
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Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ndeki (EYOF 2017) yarışlarının üçüncü günü sonunda Rusya madalya dağılımında ilk sırayı aldı.
Organizasyonda şu ana kadarki madalya dağılımında, 9 altın, 8 gümüş ve 6 bronz ile toplamda 23 madalya toplayan Rusya'yı, Fransa, Slovenya , Finlandiya, İtalya ve Çekya takip etti. Türkiye, Büyük Britanya ile Gürcistan ise üçüncü gün sonunda 1 bronz madalya ile son sırada yer aldı.
EYOF 2017'nin üçüncü gün yarışlarının sonundaki madalya sıralaması şu şekilde:
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1. Rusya
|9
|8
|6
|23
|2. Fransa
|5
|4
|2
|11
|3. Slovenya
|3
|1
|2
|6
|4. Finlandiya
|1
|3
|2
|6
|5. İtalya
|1
|1
|5
|7
|6. Çekya
|1
|0
|1
|2
|7. Lüksemburg
|1
|0
|0
|1
|8. Ukrayna
|0
|3
|0
|3
|9. Estonya
|0
|1
|0
|1
|10.Büyük Britanya
|0
|0
|1
|1
|Türkiye
|0
|0
|1
|1
|Gürcistan
|0
|0
|1
| 1
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