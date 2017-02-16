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Yarışmacı hakkında soruşturma izni talebi
16 Şubat 2017 , 13:53
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''Avatar'' olarak tanınan sporcu Çağan Atakan Arslan hakkında sosyal medyada yayınlanan bir videoda sarf ettiği sözlerle ''Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama'' suçunu işlediği gerekçesiyle soruşturma açılabilmesi için Adalet Bakanlığından izin istendi.
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar, bir televizyon kanalında yayınlanan yarışma programında "Avatar" olarak tanınan Arslan'ın, 18 Ekim 2016'da sosyal medyada paylaşılan görüntüsünün şikayet edilmesi üzerine inceleme başlattı.
Söz konusu görüntüde ''Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama'' suçunu içeren ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle Sarıyar, Arslan hakkında bu suçtan soruşturma izni verilmesi için Adalet Bakanlığına yazı yazılmasına karar verdi.
Bu suçtan yapılacak soruşturmaların Adalet Bakanlığı iznine bağlı olması nedeniyle, yapılacak işlemlerin gelecek karara göre yürütüleceği öğrenildi.
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