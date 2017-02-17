- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Curlingde finaldeyiz!
17 Şubat 2017 , 13:10
- İlgili:
- Genel Spor Haberleri
Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) curling kızlarda Türkiye A takımı, Polonya'yı 7-6 yenerek finale yükseldi.
Yakutiye ilçesindeki Curling Arena'da yapılan yarı final müsabakalarında kızlarda Türkiye A takımı ile Polonya ve Norveç ile Rusya; erkeklerde ise Türkiye ile Rusya'nın yanı sıra Hollanda ile Slovenya karşı karşıya geldi.
Kızlarda milli takım, Polonya karşısında ikinci periyotta 4-1 geriye düştüğü müsabakada, beşinci periyotta 6-4 öne geçti. Son periyoda iki takımın da eşit sayıda girdiği mücadelede bir sayı bulan milliler, 7-6 kazanarak finale çıktı.
Maç sonunda milliler büyük sevinç yaşarken, Polonyalı sporcuların üzüldüğü gözlendi.
Erkekler Rusya'ya yenildi
Curling Erkek Milli Takımı, Rusya ile çekişmeli bir maç yaptı.
İlk üç periyotta sayı bulamayan iki takım, son periyoda 2-2 berabere girdi. Son periyotta bir sayı alan Rusya, Türkiye'yi 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.
Maçın sonunda milli sporcular gözyaşlarına hakim olamadı. Finale yükselemeyen erkek milli sporculara, kızlarda finale çıkan milli takım sporcuları moral verdi.
Yarı final turunda diğer maçlarda, erkeklerde Hollanda Slovenya'yı 4-2; kızlarda ise Rusya Norveç'i 10-5 yendi.
Kızların finaldeki rakibi Rusya
Final müsabakalarında kızlarda Türkiye ile Rusya; erkeklerde ise Rusya ile Hollanda altın madalya için karşı karşıya gelecek.
Yarı finali geçemeyen takımlardan erkeklerde Türkiye ile Slovenya; kızlarda ise Polonya ile Norveç üçüncülük için mücadele verecek.
- İlgili:
- Genel Spor Haberleri
YORUM EKLE
Son Genel HaberleriTüm Genel Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Galatasaray'da yeni dönem! 3
- ''Galatasaray'ı şikayet edeceğim'' 6
- Başkan Feridun Tankut açıkladı! 2
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor açıkladı!
- Galatasaray TFF'ye şikayet edilirse ne olur?
- Denizli ile kritik görüşme! 1
- Yine Antalya yine şike skandalı... 2
- Ve Riekerink ile yollar ayrıldı!
- Feridun Tankut'tan flaş açıklamalar
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller