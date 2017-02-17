Curlingde finaldeyiz!

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) curling kızlarda Türkiye A takımı, Polonya'yı 7-6 yenerek finale yükseldi.

Yakutiye ilçesindeki Curling Arena'da yapılan yarı final müsabakalarında kızlarda Türkiye A takımı ile Polonya ve Norveç ile Rusya; erkeklerde ise Türkiye ile Rusya'nın yanı sıra Hollanda ile Slovenya karşı karşıya geldi.

Kızlarda milli takım, Polonya karşısında ikinci periyotta 4-1 geriye düştüğü müsabakada, beşinci periyotta 6-4 öne geçti. Son periyoda iki takımın da eşit sayıda girdiği mücadelede bir sayı bulan milliler, 7-6 kazanarak finale çıktı.

Maç sonunda milliler büyük sevinç yaşarken, Polonyalı sporcuların üzüldüğü gözlendi.

Erkekler Rusya'ya yenildi

Curling Erkek Milli Takımı, Rusya ile çekişmeli bir maç yaptı.

İlk üç periyotta sayı bulamayan iki takım, son periyoda 2-2 berabere girdi. Son periyotta bir sayı alan Rusya, Türkiye'yi 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Maçın sonunda milli sporcular gözyaşlarına hakim olamadı. Finale yükselemeyen erkek milli sporculara, kızlarda finale çıkan milli takım sporcuları moral verdi.

Yarı final turunda diğer maçlarda, erkeklerde Hollanda Slovenya'yı 4-2; kızlarda ise Rusya Norveç'i 10-5 yendi.

Kızların finaldeki rakibi Rusya

Final müsabakalarında kızlarda Türkiye ile Rusya; erkeklerde ise Rusya ile Hollanda altın madalya için karşı karşıya gelecek.

Yarı finali geçemeyen takımlardan erkeklerde Türkiye ile Slovenya; kızlarda ise Polonya ile Norveç üçüncülük için mücadele verecek.