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Erkekler buz hokeyi şampiyonu Rusya oldu

Tarih17 Şubat 2017 , 19:49

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Erkekler buz hokeyi şampiyonu Rusya oldu

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) erkekler buz hokeyi finalinde Rusya, Belarus'u 7-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Buz Hokeyi Arena'da oynanan maçın ilk periyotu 2-1, ikinci periyotu da 3-1 Rusya'nın üstünlüğüyle tamamlandı. Rusya son periyotta 4 gol bularak müsabakayı 7-1 kazandı ve birinciliğe uzandı.

Hakemin son düdüğüyle büyük sevinç yaşayan Rus sporcular, eldiven ve kasklarını havaya fırlattıktan sonra birbirlerine sarılarak şampiyonluklarını kutladı.

Turnuvayı ikinci olarak tamamlayan Belarus ise gümüş madalyada kaldı.

Erkekler buz hokeyinde bugün düzenlenen üçüncülük karşılaşmasında da Slovakya, Fransa'yı 3-2 mağlup edip bronz madalya kazanmıştı.

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