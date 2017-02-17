EYOF 2017 şöleni sona erdi

Avrupa Olimpiyat Komitesince (EOC) Erzurum'da düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017), müsabakaların ardından kapanış töreniyle sona erdi.

Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden Erzurum'da 11 Şubat'ta başlayan, 34 ülkeden 69'u Türk 675 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen EYOF 2017'nin kapanış töreni Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Oyunlar Köyü'nde yapıldı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü kentteki kapanış töreni, yarışmalarda ilk üçe giren sporculara madalyalarının verilmesiyle başladı.

Madalya töreninin ardından bayrak geçişinin yapıldığı törende, Türk bayrağını snowboard slalomda bronz madalya kazanan Aydan Karakulak taşıdı.

Törende, müsabakalar esnasında sporcuların çektiği kısa görüntülerden hazırlanan sinevizyon gösterimi izletildi.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, törende genç sporculara seslenerek, "Bu güzel ülkenin, bu güzel şehrinde siz değerli misafirlerimizi bir hafta süresince ağırlamış olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum." dedi.

Geleceğin huzur ve barış içerisinde yaşayacağı dünyayı kuracak olanların gençler olduğunu vurgulayan Azizoğlu, şöyle devam etti:

"Erzurum'a gelerek Erzurum insanıyla, Türk sporcularla çok güzel bir festival yaptınız. Erzurumlular olarak sizleri çok sevdik, umarım sizler de bizleri çok sevmişsinizdir. İsterdim ki katılamayan diğer ülkelerin gençleri de burada sizlerle, bizlerle olsalardı da bu güzelliği, neşeyi ve olimpiyat coşkusunu beraberce yaşasaydık. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum."

Vali Azizoğlu'nun organizasyon bayrağını EYOF'un 2019'da Bosna Hersek'te yapılacak olması sebebiyle Saraybosna Belediye Başkanı Abdullah Skaka'ya vermesiyle süren törende, organizasyon başlangıcında Kiremitliktepe'deki atlama kulelerinin yanında yakılan EYOF meşale ateşi söndürüldü.

Havai fişek gösterisi de yapılan tören, sporcuların müzik eşliğinde dans etmesiyle sona erdi.