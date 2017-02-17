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EYOF 2017 zirvesinde Rusya yer aldı
17 Şubat 2017 , 23:10
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Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) Rusya, kazandığı 39 madalya ile organizasyonu ilk sırada tamamladı.
12-16 Şubat tarihlerinde düzenlenen organizasyonda 19 altın, 9 gümüş ve 11 bronz ile toplamda 39 madalya elde ederek birinci olan Rusya'yı, Fransa, Slovenya , İtalya, Finlandiya ve Polonya takip etti.
Türkiye ise yarışları 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla 11. sırada bitirdi.
EYOF 2017'de 5. ve son gün yarışlarının ardından oluşan madalya sıralaması şu şekilde:
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1. Rusya
|19
|9
|11
|39
|2. Fransa
|7
|8
|6
|21
|3. Slovenya
|5
|2
|3
|10
|4. İtalya
|2
|1
|6
|9
|5. Finlandiya
|1
|5
|4
|10
|6. Polonya
|1
|1
|2
|4
|7. Çekya
|1
|1
|1
|3
|8. Lüksemburg
|1
|1
|-
|2
|9. Litvanya
|1
|-
|-
|1
|10.Ukrayna
|-
|3
|-
|3
|11.Türkiye
|-
|2
|1
|3
|Hollanda
|-
|2
|1
|3
|13.Belarus
|-
|1
|-
|1
|Hırvatistan
|-
|1
|-
|1
|Estonya
|-
|1
|-
|1
|16.Büyük Britanya
|-
|-
|1
|1
|Gürcistan
|-
|-
|1
|1
|Slovakya
|-
|-
|1
|1
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