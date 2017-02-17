EYOF 2017 zirvesinde Rusya yer aldı

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) Rusya, kazandığı 39 madalya ile organizasyonu ilk sırada tamamladı.

12-16 Şubat tarihlerinde düzenlenen organizasyonda 19 altın, 9 gümüş ve 11 bronz ile toplamda 39 madalya elde ederek birinci olan Rusya'yı, Fransa, Slovenya , İtalya, Finlandiya ve Polonya takip etti.

Türkiye ise yarışları 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla 11. sırada bitirdi.

EYOF 2017'de 5. ve son gün yarışlarının ardından oluşan madalya sıralaması şu şekilde: