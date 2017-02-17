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EYOF 2017 zirvesinde Rusya yer aldı

Tarih17 Şubat 2017 , 23:10

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EYOF 2017 zirvesinde Rusya yer aldı

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) Rusya, kazandığı 39 madalya ile organizasyonu ilk sırada tamamladı.

12-16 Şubat tarihlerinde düzenlenen organizasyonda 19 altın, 9 gümüş ve 11 bronz ile toplamda 39 madalya elde ederek birinci olan Rusya'yı, Fransa, Slovenya , İtalya, Finlandiya ve Polonya takip etti.

Türkiye ise yarışları 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla 11. sırada bitirdi.

EYOF 2017'de 5. ve son gün yarışlarının ardından oluşan madalya sıralaması şu şekilde:

 

Ülke Altın  Gümüş  Bronz  Toplam 
1. Rusya   19  9  11  39
2. Fransa  7  8  6  21
3. Slovenya  5  2   3  10
4. İtalya  2  1  6  9
5. Finlandiya  1  5  4  10
6. Polonya  1  1  2  4
7. Çekya  1  1  1  3
8. Lüksemburg  1  1  -  2
9. Litvanya  1  -  -  1
10.Ukrayna  -  3  -  3
11.Türkiye  -  2  1  3
    Hollanda  -  2  1  3
13.Belarus  -  1  -  1
    Hırvatistan  -  1  -  1
    Estonya  -  1  -  1
16.Büyük Britanya  -  -  1  1
   Gürcistan  -  -  1  1
   Slovakya  -  -  1  1


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