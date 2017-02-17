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EYOF 2017'de dördüncü gün tamamlandı
17 Şubat 2017 , 00:02
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Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ndeki (EYOF 2017) yarışlarının dördüncü günü sonunda Rusya madalya dağılımında ilk sırayı aldı.
Kentte açılışı 12 Şubat gün yapılan ve yarışları üç gün önce başlayan organizasyonda şu ana kadarki madalya dağılımında, 12 altın, 8 gümüş ve 8 bronz ile toplamda 28 madalya toplayan Rusya'yı, Fransa, Slovenya , İtalya, Finlandiya ve Çekya takip etti. Türkiye, Büyük Britanya ile Gürcistan ise dördüncü gün sonunda 1 bronz madalya ile son sırada yer aldı.
EYOF 2017'nin dördüncü gün yarışlarının sonundaki madalya sıralaması şu şekilde:
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1. Rusya
|12
|8
|8
|28
|2. Fransa
|6
|5
|4
|15
|3. Slovenya
|3
|1
|2
|6
|4. İtalya
|2
|1
|6
|9
|5. Fillandiya
|1
|4
|3
|8
|6. Çekya
|1
|1
|1
|3
|7. Lüksemburg
|1
|1
|0
|2
|8. Litanya
|1
|0
|0
|1
|9. Ukrayna
|0
|3
|0
|3
|10.Hırvatistan
|0
|1
|0
|1
|Estonya
|0
|1
|0
|1
|Hollanda
|0
|1
|0
|1
|13.Büyük Britanya
|0
|0
|1
|1
|Gürcistan
|0
|0
|1
|1
|Türkiye
|0
|0
|1
| 1
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