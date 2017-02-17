EYOF 2017'de heyecan devam ediyor

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) kısa mesafe sürat pateni kızlar 1000 metre finalinde Polonyalı sporcu Kamila Stormowska altın madalya kazandı.

Yenişehir Sürat Pateni Salonu'nda yapılan ve 25 sporcunun mücadele ettiği kısa mesafe sürat pateni kızlar 1000 metre yarışlarında finale Stormowska 1.44.485'lik dereceyle altın madalyaya uzandı. Rus sporcu Vera Rasskazova, 1.44.537'yle gümüş ve Polonyalı Patrycja Markiewicz ise 1.44.784'lük derecesiyle bronz madalya aldı.

İlk turda, 1.38.056'lık bir derece elde eden Türk sporcu Sema Çirti, çeyrek finalde ise 1.59.264'lük derecesiyle elendi.

Bir diğer Türk sporcu Kübra Uzun ise ilk eleme turunda 1.44.806'lık derece yaptı ve çeyrek finale çıkamadı.