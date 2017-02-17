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Kayaklı koşu karma bayrak yarışı tamamlandı

Tarih17 Şubat 2017 , 18:46

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Kayaklı koşu karma bayrak yarışı tamamlandı

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) kayaklı koşu karma bayrak yarışında altın madalyayı Rusya kazandı.

Aşkale ilçesindeki Kandilli Kayaklı Koşu Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 12 ülkeden 48 sporcunun mücadele ettiği yarışta, Andrey Kuznetsov, Elana Kucheva, Andrey Nukresov, Kristina Kuskova'dan oluşan Rusya, 50.53.1'lik dereceyle altın madalyaya uzandı.

Rusya'nın ardından Miska Poiikimaki, Jasmin Kahara, Petteri Koivisto, Josefina Book'dan oluşan Finlandiya takımı 51.27.9'la gümüş, Vincent Buiatti, Lou Reynaud, Emilien Louvrier, Melisa Gal'ın yer aldığı Fransa takımı 51.52.9'luk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Hamit Tarık Aydın, Ayşenur Duman, Yusuf Emre Fırat ve Melike Aslan'dan oluşan Türk Milli Takımı ise 10. sırada kaldı.

Dereceye giren sporculara madalyaları, yarışma sonrası düzenlenen törenle verildi.

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