Kule rekoru Timi Zajc'tan

Erzurum'daki 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) Slovenya kayakla atlama erkekler takım ve karma takım yarışlarında 2 altın madalya kazandı.

Palandöken Kiremitliktepe'de bulunan kayakla atlama kulelerinde yapılan takım yarışlarında Lovro Vodusek, Bernard Dobre, Tomi Jovan ve Timi Zajc'tan oluşan Slovenya Milli Takımı, atlayışlar sonucunda 936.2 puan alarak altın madalyanın sahibi oldu.

Fransa 891.6 puanla gümüş, 791 puanla Rusya bronz madalya elde etti.

Takım yarışmasında elde ettiği başarıyı karma takım yarışmasında da sürdüren Slovenya, Nika Kriznar, Tomi Jovan, Katra Komar ve Timi Zajc'tan oluşan kadrosuyla diğer milli takımlarının önüne geçti. Bu yarışmada 836,6 toplam puan alan Slovenya, altın madalyaya uzandı.

Karma takım yarışlarında Slovenya'nın ardından 713.2 puan alan Fransa gümüş, 653.9 puanla Rusya ise bronz madalyaya ulaştı.

EYOF 2017'nin son yarışlarında, atlama kulesi rekoru kırıldı.

İki altın madalya kazanan takım kadrosunda bulunan Slovenya'dan Timi Zajc, karma takım yarışında 117.5 metrelik atlayış yaptı.

Türkiye'nin tek atlama kulesi olan Kiremitliktepe'de Zajc, bu atlayışıyla K95 rampasının en uzun atlayışını gerçekleştirmiş oldu.

Yarışmaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri, düzenlenen törenle verildi.