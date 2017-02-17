Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Genel Sekreteri Raffaele Pagnozzi, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOF 2017) ilişkin, "Erzurum anılarımızda en iyi EYOF kış festivali olarak kalacak." dedi.

Pagnozzi, EYOF 2017'nin değerlendirilmesi amacıyla Palandöken ilçesindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, kentteki tesislerin çok iyi olduğunu ve organizasyonun başarılı geçtiğini söyledi.

EYOF 2017'de emeği geçen Türk yöneticilere teşekkür eden Pagnozzi, "Burada yetkililere övgü yağdırmak için daha fazla kelime bulamıyorum. Herkes oldukça ilgi gösterdi ve organizasyona 2 yıl gibi kısa sürede hazırlandı. EYOF 2017, Avrupa'nın genç atletlerine oldukça güzel tesisler bıraktı." diye konuştu.

Organizasyonun başarıyla gerçekleştiğini vurgulayan Pagnozzi, "Erzurum'daki ilk basın konferansımda EYOF 2017'nin en iyisi olacağını belirtmiştim. Şu an bu cümleleri doğrulamak benim görevim oldu. Erzurum, anılarımızda en iyi EYOF kış festivali olarak kalacak." ifadelerini kullandı. Pagnozzi, konuşmasının ardından katılımcılara Türkçe, "Teşekkür ederim" diyerek sözlerini noktaladı.

"Sporla barış ve huzuru sağlayabiliriz"

Avrupa Olimpik Koordinasyon Komitesi Başkanı Liney Halldorsdottir, EYOF 2017'de organizatörlerin gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, "İnanıyorum ki bu festivali yapabilmek için herkes çok çalışıp başardı. Konuştuğum genç antrenör ve sporcular organizasyondan oldukça memnunlar. Erzurum'u güzel anılarla bırakacaklar." yorumunu yaptı.

Halldorsdottir, EYOF'a katılan çoğu atletin ilk uluslararası yarışması olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Eminim ki EYOF 2017, sonsuza kadar onların anılarında kalacak. Herkese teşekkür ediyorum. Özellikle EYOF Koordinatörü Necati Kaplan bu organizasyona kendini oldukça adadığı için çabaları ve katkısında dolayı teşekkür ederim. Bu festival, Erzurum ve Türkiye'deki çoğu genç insana, aktif hayatında spora ilgi göstermesi için ilham verecek. İnanıyorum ki biz, sporla huzur ve barışı sağlayabiliriz. Bu, hepimiz için çok önemli."

Erzurum'dan güzel anılarla ayrıldığını dile getiren Halldorsdottir, "Şu an Erzurum'a geldiğimden daha fazla arkadaşa sahibim. Bu da Türk insanın doğasını gösteriyor. Bu festivalle ve Erzurum'la gurur duyabilirsiniz." ifadesini kullandı.

EYOF'tan sorumlu Türkiye Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Perviz Aran ise Erzurum'un 2019 EYOF'a adaylığının başlangıcından beri Türkiye Mili Olimpiyat Komitesini temsilen organizasyonda görev aldığını söyledi.

Bosna Hersek'in isteği ve Türkiye'nin onayıyla 2019'da düzenlenmesi planlanan EYOF'u 2017'de yaptıklarını anımsatan Aran, "Bu tip organizasyonlarda her zaman bir sonrakini yapacak ülkenin temsilcileri önceki oyunlarda veya festivalde gözlemci olarak yer alır ve tecrübe kazanır. Bizim böyle bir şansımız olmadı. Çünkü aday ülke Bosna Hersek'di. Bütün bunlara rağmen kısa sürede burada son derece başarılı organizasyon gerçekleştirildi. Bu sadece benim görüşüm değil benden önceki konuşmacıların ve aynı zamanda istisnasız organizasyona katılan bütün organizatörlerin görüşleri." diye konuştu.

Kentteki tesislerin Erzurumluların iftihar edeceği kadar iyi olduğuna işaret eden Aran, organizasyona katılamayan ülkelerin üzüldüklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Organizasyonda iyi bir Türk misafirperverliği yaptık. 34 ülkenin katıldığı geçtiğimiz akşamki yemekli toplantıda bir konuşmacı 'bu organizasyona katılamayan ülkeler herhalde televizyondan burayı izleyerek üzülüyorlardır' dedi. Bu, çok önemli bir cümleydi. Ülkemizde kış sporları şimdiye kadar hep geride kalmıştı. Buna rağmen son yıllarda her branşta olduğu gibi devletimiz yeni tesisler yapıyor, bir bölümü tamamlandı. Bir kısmı da inşaat halinde. Organizasyonda emeği geçen herkese ve misafirperverliğinden dolayı Erzurum halkına teşekkür ediyorum."

"Müsabakalar sorunsuz tamamlandı"

Erzurum EYOF Genel Koordinatörü Necati Kaplan da müsabakaların sorunsuz şekilde tamamlandığını belirterek, "EYOF 2017'ye 675 sporcu katıldı. Ekip şefleri, antrenör, idareciler ve teknik görevlilerden de toplam 436 katılımcımız oldu. Bunun yanı sıra 128 kişilik VIP misafir katıldı. Uluslararası teknik delege ve hakem gibi 80 görevlimiz de vardı. Organizasyonu genel toplamda bin 311 katılımla gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaplan, açılış töreninde yaklaşık 10 binin üzerinde katılımcı olduğunu belirterek, açılışın birçok ulusal kanalda canlı yayınlandığını hatırlattı.

Organizasyon kapsamında 38 ayrı dalda 100'ün üzerinden madalya verdiklerini anlatan Kaplan, "Organizasyon, ciddi bir sakatlık olmadan problemsiz gerçekleşti. Bu da bizi son derece memnun etti. Güvenlik güçlerimiz ve medya birimimiz canla başla görev aldı. Hem Erzurum'da hem de bütün ulusal medyada EYOF'un haberlerini takip ettik. Bundan dolayı basın mensuplarına ve EYOF Basın Birimi'ne şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Karagöl, Universiad'dan etkilenmiş

Necati Kaplan, kısa mesafe sürat pateni erkekler bin metrede yarışarak gümüş madalya kazanan Türk sporcu Hazar Karagöl'ün başarısıyla gurur duyduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda (Universiad) müsabakaları izleyen Karagöl, bundan etkilenerek spora başlamıştı. Karagöl'ün bu organizasyonda madalya kazanması bizi çok duygulandırdı ve EYOF tarihinde ikinci büyük organizasyonda madalya kazandı. Biz de ümit ediyoruz ki EYOF vasıtasıyla genç seyircilerimiz etkilenirler ve kendilerine yeni hayaller kurup bunları gerçekleştirme fırsatına sahip olurlar."