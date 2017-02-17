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Skaka: "EYOF 2017 muhteşem oldu"
17 Şubat 2017 , 20:04
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın belediye başkanı Abdullah Skaka, Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF 2017) şu ana kadar düzenlenen organizasyonlar için en iyisi olduğunu söyledi.
Erzurum'un ev sahipliğinde düzenlenen festival için kente gelen Skaka, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Skaka, ziyarette yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'te düzenlenmesi planlanan EYOF'un Türkiye'de düzenlendiğini anımsattı.
Türkiye'nin organizasyonu çok güzel düzenlediğini söyleyen Skaka, "Erzurum'un ev sahipliğinde gerçekleşen EYOF 2017 muhteşem oldu. Şu ana kadar izlediğim en iyi EYOF organizasyonuydu." diye konuştu.
Vali Azizoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:
"Şehrimiz, gerek 2011'de Dünya Üniversiteler Kış Oyunları gerekse 2012 Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası gibi birçok ulusal ve uluslararası oyunlara ev sahipliği yapmıştır. Erzurum, 2026'da düzenlenecek Kış Olimpiyatlarına hazır olduğunu 2017 EYOF ile bir kez daha göstermiş oldu." ifadelerini kullandı.
Azizoğlu, ziyaretin sonunda Skaka'ya Oltu taşı tespih ve çini işlemeli tabak armağan etti.
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