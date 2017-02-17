Sürat Pateni Milli Takımı yarışı 4. tamamladı

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) 3 bin metre karışık bayrak yarışı finalinde Rusya, birinci oldu.

Palandöken ilçesindeki Sürat Pateni Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karışık 3 bin metre bayrak yarışlarında Sema Çirti, Kübra Uzun, Hazar Karagöl ve Fatih Özden'den oluşan Türkiye Sürat Pateni Milli Takımı, final yarışını 4.36.108'lik dereceyle 4. sırada tamamladı.

Rusya'nın 4.22.578'lik dereceyle birinci olduğu yarışta, Polonya 4.24.843'lük dereceyle ikinci, Hollanda ise 4.25.880'lik süresiyle üçüncülük elde etti.