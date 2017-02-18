- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Bakan Kılıç'tan tebrik mesajı!
18 Şubat 2017 , 12:00
- İlgili:
- Genel Spor Haberleri
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) gümüş madalya kazanan milli sporcularla telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kılıç, dün sona eren EYOF 2017'de gümüş madalya kazanan kısa mesafe sürat pateni 1000 metre sporcusu Hazar Karagöl ve Curling Kız Milli Takımı sporcularını telefonla arayarak, başarılarının devamını diledi.
Kılıç, görüşmede, "Yarınımız olan siz gençlerin, bugünlerde kazandığı başarılar sayesinde geleceğe daha büyük bir umutla bakıyoruz. Elde edilen başarıda emeği geçen herkesi ve sizleri gönülden tebrik ederim. İlk kez madalya kazandığımız EYOF'ta isimleriniz altın harflerle yazıldı. Başarılarınızın devamını dilerim." ifadelerini kullandı.
Bakan Kılıç, Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin'i de tebrik etti.
- İlgili:
- Genel Spor Haberleri
YORUM EKLE
Son Genel HaberleriTüm Genel Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Galatasaray'da yeni dönem! 3
- ''Galatasaray'ı şikayet edeceğim'' 7
- Başkan Feridun Tankut açıkladı! 2
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor açıkladı!
- Galatasaray TFF'ye şikayet edilirse ne olur?
- Denizli ile kritik görüşme! 1
- Yine Antalya yine şike skandalı... 2
- Ve Riekerink ile yollar ayrıldı!
- Feridun Tankut'tan flaş açıklamalar
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller