İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na doğru

Samsun'da yapılacak 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın (2017 Deaflympics) delegasyon başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Valery Rukhledev, kentteki bir otelde düzenlenen delegasyon başkanları toplantısında, Deaflympics'in dünyanın üçüncü büyük organizasyonu olduğunu söyledi.

Samsun'da olimpiyat standartlarında bir açılış olacağına inandığını dile getiren Rukhledev, kentin olimpiyatlara iyi hazırlandığını belirtti.

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da Türkiye'nin son yıllarda sportif olarak birçok uluslararası organizasyona imza attığına dikkati çekerek, "2017 Deaflympics, elde ettiğimiz tecrübenin ve ülkemiz adına alınmaya başlamış başarılı sportif sonuçların tekrar edeceği önemli bir organizasyon olacak." diye konuştu.

Vali İbrahim Şahin de kentin olimpiyatlara hazır olduğunu anlattı.

Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kamuran Özden, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır da katıldı.

Samsun'un ev sahipliğinde 18-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2017 Deaflympics'e 21 branşta 109 ülkeden yaklaşık 6 bin sporcu katılacak.