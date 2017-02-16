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EYOF'ta Türkiye rüzgarı!
16 Şubat 2017 , 10:20
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Yıllarca TV karşısında izlediğimiz kış sporlarında Türk sporcular da söz sahibi olmaya başladı. Erzurum’da devam Olimpik Kış Festivali’nde yarışan milliler öne çıkmayı başardı.
Erzurum'da devam eden 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) Türk sporcular adını duyurmayı başardı. Aydan Karakulak'ın snowboardda bronz madalya kazanmasının ardından milliler takım sporlarında da öne çıktı. Erkek Milli Takımı, dün Hollanda'yı 8-7 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Ay-yıldızlı ekibimiz, 5-0 geriye düştüğü müsabakadan zaferle ayrıldı. Türk sporcuların mücadele ettiği diğer branşlarda aldığı sonuçlar ise şöyle:
GÜNÜN SONUÇLARI
ERKEKLER 10 kilotmetre biatlonda Okan Alalma 35.33.7'lik derecesiyle 36, Cihad Demir 36.19.2 ile 37, Hayri Yaşar 38.41.2'yle 45, Adem Ataş ise 40.06.1'le 47.'likte kaldı. Kızlar artistik buz pateninde Ekin Saygı 53.07 puanla 17. oldu. Kısa mesafe sürat pateni 1500 metrede Sema Çirti 2.42.974'le 14, Kübra Uzun 2.46.834'le 21., biatlon 7.5 kilometre ise Gülşah Aga 29.19.6'lık dereceyle 21. sırayı aldı.
ERZURUM HALKI OYUNLARI SEVDi
Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF) gerçekleştirildiği Erzurum'da organizasyona ilgi büyük... Erzurumlu sporseverler sabah saatlerinden itibaren farklı bölgelerde başlayan yarışları yerinde takip ederken, sporculara da büyük destek veriyor.
EYOF'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Erzurum'daki organizasyona ilk günden bu yana övgü dolu sözler geliyor. Avrupa Olimpiyat Komitesi yetkilileri her şeyin eksiksiz olduğunu belirtiyor. Özellikle olimpiyat köyünde sporcuların tüm ihtiyaçları karşılanırken, EYOF'un 3. günü de sorunsuz tamamlandı.
BAKAN KILIÇ'TAN TEBRİK VE DESTEK
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, EYOF'ta dereceye giren sporcuları tebrik ederken, Rusya'ya 42-0 mağlup olan Buz Hokeyi Milli Takımı'na da destek verdi. Bronz kazanan Aydan Karakulak ile 4. olan Muhammed Ali'yi tebrik eden Bakan Kılıç, Buz Hokeyi kaptanı Hakan Berksalt'tan da eleştirilere kulak tıkamalarını istedi.
Kaynak : Fotomaç
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