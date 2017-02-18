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Curling'de tarihi başarı!

Tarih18 Şubat 2017 , 11:33

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Curling'de tarihi başarı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çok önem verdiği bilinen EYOF'ta Curling ekibi tarihi bir başarı elde etti.

Curling branşında finalde Rusya'ya 7-2 yenilerek kızlar kategorisinde gümüş madalya kazanan Türkiye A Milli Takımı, EYOF tarihinde Türkiye'ye bu branşta ilk madalyayı getirdi.

Curling Erkek Milli Takımı ise yarı finalde Slovenya'ya 6-3 yenilerek 4. oldu.

Kaynak : Takvim

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