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Curling'de tarihi başarı!
18 Şubat 2017 , 11:33
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çok önem verdiği bilinen EYOF'ta Curling ekibi tarihi bir başarı elde etti.
Curling branşında finalde Rusya'ya 7-2 yenilerek kızlar kategorisinde gümüş madalya kazanan Türkiye A Milli Takımı, EYOF tarihinde Türkiye'ye bu branşta ilk madalyayı getirdi.
Curling Erkek Milli Takımı ise yarı finalde Slovenya'ya 6-3 yenilerek 4. oldu.
Kaynak : Takvim
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