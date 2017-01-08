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Yaşar Doğu kabri başında anıldı
08 Ocak 2017 , 12:57
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- Güreş
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 56. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Cebeci Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma programına, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Adem Varlık, eski milli sporcular Tevfik Kış ve Nazmi Avluca, Yaşar Doğu'nun oğlu Muzaffer Doğu, güreşseverler ve Doğu'nun yakınları katıldı.
Burada konuşan genel sekreter Adem Varlık, Yaşar Doğu'nun büyük bir sporcu olduğunu belirterek, "Kendisinin güreşe büyük hizmetleri oldu. Rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.
Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından sona erdi.
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- Güreş
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