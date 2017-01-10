Şampiyon güreşçiler mindere çıkıyor..

Olimpiyat madalyalı milli güreşçiler Taha Akgül, Selim Yaşar ve Soner Demirtaş, 5 ay aradan sonra ilk kez Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıkacak.

Ordu'nun ev sahipliğinde 13-15 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası'nda 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 ve 125 kilolarda mücadeleler verilecek. Şampiyonada dereceye giren güreşçiler, milli takımda yer alma şansı da yakalayacak.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Taha Akgül, gümüş madalya alan Selim Yaşar ve bronz madalyanın sahibi olan Soner Demirtaş da şampiyon olabilmek için mücadele edecek.

Öte yandan organizasyonda, 655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Recep Kara ile 190 kiloluk, sumo güreşinde Asya Şampiyonu Almaz Ergeshov gösteri maçı yapacak.

- Aydın: "Tokyo 2020'ye gidecek sporcular bu şampiyonalardan seçiliyor"

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, şampiyonayla ilgili yaptığı değerlendirmede, Ordu'da güreş şöleni yaşayacaklarını söyledi.

Organizasyona olimpiyat madalyalı milli sporcuların katılacağını hatırlatan Aydın, "655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanımız Recep Kara'nın, Asya Sumo Şampiyonu güreşçi ile yapacağı maçı vatandaşlarımızın kaçırmamasını öneriyorum." dedi.

Orduluların spora büyük bir ilgisinin bulunduğunu vurgulayan Aydın, "Bu şampiyona, Serbest Güreş Milli Takımımızın şekillenmesi açısından oldukça büyük bir öneme sahip. Bu yüzden şampiyonaya oldukça önem veriyoruz. Tokyo 2020'ye götüreceğimiz güreşçilerimizi bu şampiyonalardan seçiyoruz." diye konuştu.