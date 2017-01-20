Altınova Belediyespor takım halinde şampiyon oldu

Afyonkarahisar'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.

Müsabakalar sonunda 48 kiloda Evin Demirhan, 53 kiloda Fikriye Gök, 55 kiloda Bedia Gün, 58 kiloda Derya Bayhan, 60 kiloda Gamze Nur Atakan, 63 kiloda Hafize Şahin, 69 kiloda Buse Tosun ve 75 kiloda Yasemin Adar, rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Takım halinde birinciliği Yalova Altınova Belediyespor takımı kazanırken, 75 kiloda şampiyon olan Yasemin Adar "en değerli sporcu", 69 kiloda şampiyonluğu elde eden Buse Tosun ise "en teknik sporcu" seçildi.

Şampiyon olan takım ve sporculara madalyaları, düzenlenen ödül töreni ile verildi.