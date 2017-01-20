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Federasyon, Recep İvedik'e el attı!
20 Ocak 2017 , 11:37
- İlgili:
- Güreş
Türkiye Güreş Federasyonu, "Recep İvedik 5" filmindeki bazı sahneler nedeniyle kınama mesajı yayımladı.
Federasyon açıklamasında, 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'nin elde ettiği 8 madalyanın 5'ini güreşçilerin kazandığı hatırlatılarak, "Tarihler boyunca anlatılacak bu destanın izleri ve anlık etkileri halen sürerken, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Recep İvedik 5 isimli filmin fragmanında 'Recep' karakterini oynayan şahsın güreş maçında rakibine yaptığı eylemlerin güreş sporu ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmadığını uyarıyla bildirmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.
"Türkiye Güreş Federasyonu olarak güreşimizi ahlaktan uzak bir spormuş gibi gösteren, peygamber ve ata sporumuz güreşin onuru, şerefi ve saygınlığı ihlal edilmektedir." denilen açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:
"Toplumun gözünde güreşle ilgilenen sporcularımızı küçük düşüren filminizde ata sporumuz güreşi ve güreşçilerimizin kişilik hakları zedelenmektedir. Kimsenin böyle bir hakka sahip olmadığını hatırlatarak, filminizde yayınlanacak güreşle ilgili sahnelerin sporun kuralına uygun hale getirilmesi veya yayınlanmaması, aksi halde hukuksal yollara başvurmak zorunda kalacağımızı Türkiye Güreş Federasyonu olarak ihtaren bildirir ve yapımcı firmayı şiddetle kınadığımızı bilmenizi isteriz."
- İlgili:
- Güreş
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