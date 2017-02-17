İran'da düzenlenen Serbest Güreş Dünya Kupası'nı Türkiye, 4. sırada tamamladı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kirmanşah kentinde iki gün süren kupaya, Taha Akgül ile Soner Demirtaş'tan yoksun katılan milli takım, Hindistan'ı 7-1 yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Üçüncülük müsabakasında Azerbaycan'a 7-1 mağlup olan Türkiye, kupayı 4. sırada bitirdi.

Serbest Güreş Dünya Kupası'nın birinci İran olurken, ABD ikinci, Azerbaycan ise üçüncü sırada yer aldı.