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Serbest Stil Güreş Dünya Kupası başladı
17 Şubat 2017 , 00:10
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- Güreş
Serbest Güreş Milli Takımı, İran'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda ilk günü birer galibiyet ve mağlubiyetle tamamladı.
Kirmanşah kentinde düzenlenen Serbest Güreş Dünya Kupası'nda 8 sıklette yapılan ilk gün müsabakaları sona erdi.
İlk gün Sezer Akgül, Cengizhan Erdoğan, Sefa Aksoy, Yakup Gör, İslam Kılıç, Serdar Böke, Faruk Akkoyun, Selim Yaşar, Rıza Yıldırım ve Salim Ercan'ın mindere çıktığı Türkiye, B Grubu'ndaki ilk rakibi ev sahibi İran'a 8-0 yenildi. Milliler, ikinci rakibi Moğolistan'ı ise 5-3 mağlup etti.
Ay-yıldızlılar, yarın karşılaşacağı Hindistan'ı yenmesi halinde grubunu ikinci sırada tamamlayarak Dünya Kupası'nda Rusya veya Azerbaycan ile üçüncülük maçlarına çıkmaya hak kazanacak.
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