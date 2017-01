Sunay Akın'dan Can Çelebi'ye teşekkür

Hırvatistan’da Avrupa macerasına başlayan Can Çelebi, ardından Fransa’nın yolunu tuttu ve bu sezon Almanya’nın TVB 1898 Stuttgart formasını giyerek ülkemizi başarılı bir şekilde temsil ediyor.

Uçak yolculuğu esnasında Sunay Akın ile karşılaşan Can Çelebi, koyu bir sohbete daldı ve Bundesliga, Stuttgart ve Hentbol hakkında konuştular.

Sohbet esnasından Can Çelebi’den forma sözü alan Sunay Akın, Can Çelebi’nin sözünün yerine getirmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Milli oyuncumuz Can Çelebi’ye teşekkür etti.

Sunay Akın mesajında şunu yayınladı:

“Hentbolda dünyanın en zor liglerinden biri, belki de ilki Bundesliga’dır

Amerika’da NBA ne ise, Almanya’da da hentbol odur Milli hentbolcumuz Can Çelebi, Hırvatistan ve Fransa’dan sonra Almanya’ya transfer oldu 1898’de kurulan Stuttgart’ta “49” numaralı formayı giyiyor Takımın forma numaraları 1’den 28’a kadar olmasına rağmen Can, transferine 49 numaralı formayı giymeyi şart koydu Çünkü 49, babasının memleketi olan Muş’un plaka numarası Dünyanın en başarılı hentbolcuları arasına girmeyi başaran sevgili Can Çelebi kardeşim, formasını göndermiş bana Hem de, ay/yıldızlı imzasıyla Can’ın başarısını tüm kalbimle kutluyor, bir maçına gidip ayakta alkışlamanın hayalini kuruyorum ”