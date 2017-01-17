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Bayanlar Türkiye Kupası B Grubu maçları başladı
17 Ocak 2017 , 20:31
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Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası B Grubu 2. tur müsabakaları, Adana'da başladı.
Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda oynanan grubun ilk maçında Zağnosspor, Üsküdar Belediyespor'u 37-21 mağlup etti.
Günün diğer maçında ise Adana Şakirpaşa, Artsam Koleji'ni 32-19 yendi.
Grupta yarın Üsküdar Belediyespor ile Artsam Koleji saat 15.00'te, Adana Şakirpaşa ile Zağnosspor saat 17.00'de karşılaşacak.
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