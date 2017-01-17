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Bayanlar Türkiye Kupası B Grubu maçları başladı

Tarih17 Ocak 2017 , 20:31

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Bayanlar Türkiye Kupası B Grubu maçları başladı

Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası B Grubu 2. tur müsabakaları, Adana'da başladı. 

Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda oynanan grubun ilk maçında Zağnosspor, Üsküdar Belediyespor'u 37-21 mağlup etti.

Günün diğer maçında ise Adana Şakirpaşa, Artsam Koleji'ni 32-19 yendi.

Grupta yarın Üsküdar Belediyespor ile Artsam Koleji saat 15.00'te, Adana Şakirpaşa ile Zağnosspor saat 17.00'de karşılaşacak.

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