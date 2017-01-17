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Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası maçları başladı
17 Ocak 2017 , 17:23
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Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. tur D Grubu müsabakaları Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.
Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda yapılan ilk karşılaşmada, Süper Lig takımlarından Muratpaşa Belediyespor, 1. Lig ekibi Muğla Yalıkavak Belediyespor'u 36-21 mağlup etti.
Diğer mücadele ise Süper Lig ekipleri Kastamonu Belediyespor ile Eskişehir Hentbol karşı karşıya geldi. Kastamonu Belediyespor, mücadeleden 37-25 galip ayrıldı.
D Grubu'nda yarın Muğla Yalıkavak Belediyespor-Kastamonu Belediyespor, Eskişehir Hentbol-Muratpaşa Belediyespor maçları yapılacak.
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