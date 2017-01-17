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Kupada 4 grupta 8 maç yapıldı

Tarih17 Ocak 2017 , 20:36

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Kupada 4 grupta 8 maç yapıldı

Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. turunda 4 grupta 8 maç oynandı. 

Samsun'un ev sahipliği yaptığı A Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı. Grupta 2'de 2 yapan Ardeşen Gençlik ve Samsun Gençlik, son maçlar öncesi çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. 

Kupada B, C ve D gruplarında ise ilk karşılaşmalar yapıldı. 

Adana, Samsun, Ankara ve Muğla'da oynanan grup maçlarında bugün alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu (Samsun)

Sivas Belediyespor-Samsun Gençlik: 23-30

Osmangazi Belediyespor-Ardeşen Gençlik: 31-42

B Grubu (Adana)

Zağnosspor-Üsküdar Belediyespor: 37-21

Arstam Koleji-Adana Şakirpaşa Gençlik: 19-32

C Grubu (Ankara)

Aksaray Belediyesi Gençlik-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 24-34

Yenimahalle Belediyespor-Genç Uşakspor: 38-21

D Grubu (Muğla)

Muratpaşa Belediyespor-Muğla Yalıkavak Belediyespor: 36-21

Kastamonu Belediyespor-Eskişehir Hentbol: 37-25

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