- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Kupada 4 grupta 8 maç yapıldı
17 Ocak 2017 , 20:36
- İlgili:
- Hentbol
- Genel Haberler
Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. turunda 4 grupta 8 maç oynandı.
Samsun'un ev sahipliği yaptığı A Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı. Grupta 2'de 2 yapan Ardeşen Gençlik ve Samsun Gençlik, son maçlar öncesi çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
Kupada B, C ve D gruplarında ise ilk karşılaşmalar yapıldı.
Adana, Samsun, Ankara ve Muğla'da oynanan grup maçlarında bugün alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu (Samsun)
Sivas Belediyespor-Samsun Gençlik: 23-30
Osmangazi Belediyespor-Ardeşen Gençlik: 31-42
B Grubu (Adana)
Zağnosspor-Üsküdar Belediyespor: 37-21
Arstam Koleji-Adana Şakirpaşa Gençlik: 19-32
C Grubu (Ankara)
Aksaray Belediyesi Gençlik-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 24-34
Yenimahalle Belediyespor-Genç Uşakspor: 38-21
D Grubu (Muğla)
Muratpaşa Belediyespor-Muğla Yalıkavak Belediyespor: 36-21
Kastamonu Belediyespor-Eskişehir Hentbol: 37-25
- İlgili:
- Hentbol
- Genel Haberler
YORUM EKLE
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar