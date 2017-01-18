Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası sonuçları

Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. turunda 4 grupta 8 maç oynandı.

Samsun'un ev sahipliği yaptığı A Grubu'nda 2. tur maçları sona erdi. Grupta Samsun Gençlik ve Ardeşen Gençlik, daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti.

Kupada bugün oynanan maçların ardından 4 çeyrek finalist daha belli oldu.

B Grubu'nda Zağnosspor, C Grubu'nda Yenimahalle Belediyespor, D Grubu'nda ise Muratpaşa Belediyespor ve Kastamonu Belediyespor, son maçlar öncesi çeyrek finale adını yazdırdı.

Adana, Samsun, Ankara ve Muğla'da oynanan grup maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu (Samsun)

Ardeşen Gençlik-Samsun Gençlik: 36-33

Osmangazi Belediyespor-Sivas Belediyespor: 37-32

B Grubu (Adana)

Üsküdar Belediyespor-Artsam Koleji: 30-38

Adana Şakirpaşa-Zağnosspor: 20-24

C Grubu (Ankara)

Genç Uşakspor-Aksaray Belediyesi Gençlik: 21-23

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 25-33

D Grubu (Muğla)

Muğla Yalıkavak Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 19-43

Eskişehir Hentbol-Muratpaşa Belediyespor: 32-39