- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası sonuçları
18 Ocak 2017 , 21:43
- İlgili:
- Hentbol
- Genel Haberler
Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. turunda 4 grupta 8 maç oynandı.
Samsun'un ev sahipliği yaptığı A Grubu'nda 2. tur maçları sona erdi. Grupta Samsun Gençlik ve Ardeşen Gençlik, daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti.
Kupada bugün oynanan maçların ardından 4 çeyrek finalist daha belli oldu.
B Grubu'nda Zağnosspor, C Grubu'nda Yenimahalle Belediyespor, D Grubu'nda ise Muratpaşa Belediyespor ve Kastamonu Belediyespor, son maçlar öncesi çeyrek finale adını yazdırdı.
Adana, Samsun, Ankara ve Muğla'da oynanan grup maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu (Samsun)
Ardeşen Gençlik-Samsun Gençlik: 36-33
Osmangazi Belediyespor-Sivas Belediyespor: 37-32
B Grubu (Adana)
Üsküdar Belediyespor-Artsam Koleji: 30-38
Adana Şakirpaşa-Zağnosspor: 20-24
C Grubu (Ankara)
Genç Uşakspor-Aksaray Belediyesi Gençlik: 21-23
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 25-33
D Grubu (Muğla)
Muğla Yalıkavak Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 19-43
Eskişehir Hentbol-Muratpaşa Belediyespor: 32-39
- İlgili:
- Hentbol
- Genel Haberler
YORUM EKLE
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar