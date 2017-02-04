Lokomotiva Zagreb: 33 - Ardeşen Gençlik: 25

Hentbol Kadınlar Avrupa Challenge Kupası'nda mücadele eden Ardeşen Gençlik, son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Hırvatistan'ın Lokomotiva Zagreb takımına 33-25 yenildi.

Başkent Zagreb'teki Sportova Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 13-12 Lokomotiva Zagreb üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarıda farkı açan ev sahibi ekip, mücadeleden 33-25 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu, 12 golle Lokomotiva Zagreb'ten Kalaus oldu. Ardeşen Gençlik'te ise Grubisic, 8 kez ağları sarstı.

İki takım arasındaki rövanş maçı, 12 Şubat Pazar günü Rize'de oynanacak.