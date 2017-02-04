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Lokomotiva Zagreb: 33 - Ardeşen Gençlik: 25
04 Şubat 2017 , 23:12
Hentbol Kadınlar Avrupa Challenge Kupası'nda mücadele eden Ardeşen Gençlik, son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Hırvatistan'ın Lokomotiva Zagreb takımına 33-25 yenildi.
Başkent Zagreb'teki Sportova Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 13-12 Lokomotiva Zagreb üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarıda farkı açan ev sahibi ekip, mücadeleden 33-25 galip ayrıldı.
Maçın en skorer oyuncusu, 12 golle Lokomotiva Zagreb'ten Kalaus oldu. Ardeşen Gençlik'te ise Grubisic, 8 kez ağları sarstı.
İki takım arasındaki rövanş maçı, 12 Şubat Pazar günü Rize'de oynanacak.
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