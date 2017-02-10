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Hentbolda haftanın programı..
10 Şubat 2017 , 10:30
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- Hentbol
- Genel Haberler
Hentbolda Bayanlar Süper Lig'e 18. hafta maçlarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 17. hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
Yarın:
13.00 Selçuklu Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)
12 Şubat Pazar:
13.00 Bozokspor-Nilüfer Belediyespor (Bozok)
13.00 Amasya Taşova YİBO-Trabzonspor (Taşova)
14.00 Merzifon Belediyespor-Maliye Piyango (Suluova Mahmut Demir)
15.00 Göztepe-Aziziye Belediyesi Termal Spor (Bülent Özkul)
15.00 MYK Hentbol-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor (THF)
15 Şubat Çarşamba:
17.00 Antalyaspor-Beşiktaş Mogaz (Antalya)
Bayanlar Süper Lig
Yarın:
13.00 Adana Şakirpaşa-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Serinevler Yüreğir)
14.00 Aksaray Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Hasan Dağı)
15.00 Eskişehir Hentbol-Artsam Koleji (Porsuk)
17.00 Zağnosspor-Samsun Gençlik (Trabzon 19 Mayıs)
12 Şubat Pazar:
16.00 Osmangazi Belediyespor-Genç Uşakspor (Dikkaldırım)
18.00 Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Çamlıca)
15 Şubat Çarşamba:
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Ardeşen Gençlik (THF)
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