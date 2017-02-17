- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Hentbolda haftanın programı..
17 Şubat 2017 , 09:53
- İlgili:
- Hentbol
- Genel Haberler
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmaları oynanacak. Bayanlar Süper Lig'e ise 19. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Bayanlar Süper Lig
Yarın:
13.00 Samsun Gençlik-Osmangazi Belediyespor (Samsun Atatürk)
14.00 Aksaray Belediyespor-Adana Şakirpaşa (Hasan Dağı)
15.00 Artsam Koleji-Zağnosspor (Kastamonu Atatürk)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Celal Atik)
17.00 Muratpaşa Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
19 Şubat Pazar:
14.00 Genç Uşakspor-Üsküdar Belediyespor (Kalfa)
Erkekler Süper Lig
19 Şubat Pazar:
15.00 Trabzonspor-Selçuklu Belediyespor (Trabzon 19 Mayıs)
15.00 Maliye Piyango-Amasya Taşova YİBO (THF)
16.00 Beşiktaş Mogaz-Göztepe (Süleyman Seba)
17.00 Beykoz Belediyespor-Antalyaspor (Recep Şahin Köktürk)
17.00 Büyükşehir Belediye Ankaraspor-Merzifon Belediyespor (THF)
17.00 Nilüfer Belediyespor-MYK Hentbol (Nilüfer Belediyesi)
17.00 Aziziye Belediyesi Termalspor-Bozokspor (Aziziye)
- İlgili:
- Hentbol
- Genel Haberler
YORUM EKLE
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Galatasaray'da yeni dönem! 3
- ''Galatasaray'ı şikayet edeceğim'' 6
- Başkan Feridun Tankut açıkladı! 2
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor açıkladı!
- Galatasaray TFF'ye şikayet edilirse ne olur?
- Denizli ile kritik görüşme! 1
- Yine Antalya yine şike skandalı... 2
- Ve Riekerink ile yollar ayrıldı!
- Feridun Tankut'tan flaş açıklamalar
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller