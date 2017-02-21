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Kadınlarda hentbol maçları iptal!

Tarih21 Şubat 2017 , 11:28

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Kadınlarda hentbol maçları iptal!

Samsun'da, 18-30 Temmuz'da yapılacak 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'ndaki (2017 Deaflympics), kadınlar hentbol branşı müsabakaları iptal edildi. 

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, oyunlarda ilk kez bu yıl yer alması planlanan kadınlar hentbol branşı, yeterli katılım olmaması nedeniyle yapılamayacak.  

TİESF, internet sitesinden duyuru yaparak oyunlara özel Kadın Hentbol Milli Takımı oluşturmuştu. 

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