- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Kadınlarda hentbol maçları iptal!
21 Şubat 2017 , 11:28
- İlgili:
- Hentbol
- Genel Haberler
Samsun'da, 18-30 Temmuz'da yapılacak 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'ndaki (2017 Deaflympics), kadınlar hentbol branşı müsabakaları iptal edildi.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, oyunlarda ilk kez bu yıl yer alması planlanan kadınlar hentbol branşı, yeterli katılım olmaması nedeniyle yapılamayacak.
TİESF, internet sitesinden duyuru yaparak oyunlara özel Kadın Hentbol Milli Takımı oluşturmuştu.
- İlgili:
- Hentbol
- Genel Haberler
YORUM EKLE
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor'dan şok karar! Bruma'yı kadroya almadı... 1
- Tolunay Kafkas'tan Galatasaray açıklaması!
- Hagi'den flaş sözler!
- Oyundan alındıktan sonra kırmızı kart gördü 10
- Kayserispor'un çıkışı devam ediyor! 2
- Aziz Yıldırım hesap sordu! 1
- Memduh Özbalta: ''Taraftar baskısını kaldıramadık'' 3
- ''Geleceğe umutla bakıyoruz'' 4
- Samsun'da kazanan çıkmadı! 28
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller