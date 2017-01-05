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Milliler şampiyonaya katılma hakkını kaybetti
05 Ocak 2017 , 20:31
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21 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, 2017 Genç Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 3. Grup'taki ikinci maçında Polonya'ya 31-22 mağlup oldu. Bu sonuçla milliler şampiyonanın finallerine katılma şansını yitirdi.
Makedonya'nın Başkenti Üsküp'teki SRC Kale'de oynanan mücadelenin ilk yarısını da Polonya 12-9 önde bitirdi.
Milli takımda Halil İbrahim Öztürk 9, Mücahit Özalp 3, Taha Berk Başakın 2, Murat Enç 2, Hüseyin Bereket, Görkem Biçer, Şener Can, Ömer Mercan, Samet Kanberoğlu ve Ozan Erdoğan da 1'er gol kaydetti.
Milliler, gruptaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 16.30'da ev sahibi Makedonya ile karşılaşacak.
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