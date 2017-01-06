Genç erkekler veda etti..

21 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, 2017 Genç Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 3. Grup'taki 3. ve son maçında Makedonya'ya 39-19 yenildi.

Bu sonuçla milliler eleme grubunu galibiyet alamadan bitirdi ve şampiyonadan elendi.

Makedonya'nın Başkenti Üsküp'teki SRC Kale'de oynanan mücadelenin ilk yarısını da Makedonya, 22-13 üstün tamamladı.

Milli takımda Halil İbrahim Öztürk ve Mücahit Özalp 5'er, Taha Berk Başakın ve Ömer Mercan 3'er, Görkem Biçer 2, Arda Vurgun da 1 gol kaydetti.

Ay-yıldızlılar, grupta daha önce Portekiz ve Polonya'ya da mağlup olmuştu.