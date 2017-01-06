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Yunanistan: 30 - Türkiye: 22
06 Ocak 2017 , 21:57
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, deplasmanda Yunanistan ile yaptığı ikinci hazırlık maçını 30-22 kaybetti.
Başkent Atina'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da ev sahibi ekip 15-8 önde tamamladı.
2020 Erkekler Avrupa Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Estonya ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren milliler, bu kapsamda Yunanistan ile deplasmanda dün oynadığı karşılaşmayı da 24-22 kaybetmişti.
Milli takım kafilesi, yarın akşam Türkiye'ye dönecek.
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