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Milliler lidere konuk oluyor..
10 Ocak 2017 , 14:02
- İlgili:
- Hentbol
- Milli Takım
2020 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki 3. maçında Türkiye, yarın deplasmanda lider Estonya'ya konuk olacak.
Milliler, eleme müsabakası için Estonya gitti. Polva kentinde, yarın TSİ 20.30'da başlayacak karşılaşmada Belçikalı hakemler Sigurd Thomassen-Tobias Schmack görev alacak.
Türkiye ile Estonya arasında grubun son maçı ise 15 Ocak Pazar günü Ankara'da yapılacak.
A Milli Erkek Takımı grubundaki daha önce oynadığı maçlarda sahasındaki ilk müsabakada Kosova'yı 26-22 yenerken, deplasmanda ise 24-24 berabere kalmıştı.
Ev sahibi Estonya ise Kosova'yı deplasmanda 31-17, evinde de 27-23 mağlup etmişti.
B Grubu'ndaki puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1-Estonya
|2
|2
|0
|0
|58
|40
|18
|4
|2-Türkiye
|2
|1
|1
|0
|50
|46
|4
|3
|3-Kosova
|4
|0
|1
|3
|86
|108
|-22
|1
- İlgili:
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