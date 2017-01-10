Buradasın: Ajansspor.com » Hentbol» Milli Takım

Milliler lidere konuk oluyor..

Tarih10 Ocak 2017 , 14:02

Yorum
Milliler lidere konuk oluyor..

2020 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki 3. maçında Türkiye, yarın deplasmanda lider Estonya'ya konuk olacak.

Milliler, eleme müsabakası için Estonya gitti. Polva kentinde, yarın TSİ 20.30'da başlayacak karşılaşmada Belçikalı hakemler Sigurd Thomassen-Tobias Schmack görev alacak. 

Türkiye ile Estonya arasında grubun son maçı ise 15 Ocak Pazar günü Ankara'da yapılacak. 

A Milli Erkek Takımı grubundaki daha önce oynadığı maçlarda sahasındaki ilk müsabakada Kosova'yı 26-22 yenerken, deplasmanda ise 24-24 berabere kalmıştı. 

Ev sahibi Estonya ise Kosova'yı deplasmanda 31-17, evinde de 27-23 mağlup etmişti. 

B Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1-Estonya 2 2 0 0 58 40 18 4
2-Türkiye 2 1 1 0 50 46 4 3
3-Kosova 4 0 1 3 86 108 -22 1
 


Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Milli Takım HaberleriTüm Milli Takım Haberleri

ih